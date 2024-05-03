Aksaray'da fabrikada yangın (2)

‘ALEVLERBİR ANDA İNSAN BOYUNU AŞTI’

Aksaray’da Ahmet Şahin'e ait olan atık madeni yağ geri dönüşüm işleme fabrikasındaki yangının ilk belirlemelere göre sistem gazı bacasından çıktığı belirtildi. Yangının, işçilerin, iş yerine yeni geldiği saatlerde başladığı, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Fabrika çalışanlarından Gülşen Baykal, ”Saat 07.30 sıralarında fabrikaya geldik. Servisten fabrikaya girerken alevlerle karşılaştık. Alevler bir anda insan boyunu aştı, bir anda fabrikayı sardı. Biz de güvenlik amacıyla fabrika dışında bekliyoruz. Jandarma güvenlik önlemi aldı” dedi.