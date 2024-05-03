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        Haberler Gündem Burdur'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Burdur'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Burdur'da yakınları 4 gündür yaşlı kadından haber alamıyordu. Yaşlı kadının cansız bedeni evde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 01:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 01:15
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        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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        Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki bir binanın 2. katında oğluyla birlikte oturan ve 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Adliye Uluçay'dan (91) haber alamayan Almanya'daki damadı komşularını aradı.

        Eve giden komşular, kadının oğlu tarafından içeri alınmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polisle birlikte içeri giren sağlık ekipleri, evde hareketsiz yatan kadının yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

        Evde yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan Uluçay'ın cansız bedeni, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yaşlı kadının şizofren olduğu öğrenilen 59 yaşındaki oğlu da polis merkezine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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