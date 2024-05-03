Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık 3 yıldır organ bekliyordu! Melek Karakaş böbreğiyle hayat oldu - En son haberler

        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!

        Çanakkale'de, 3 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdüren 41 yaşındaki Turan Cinislioğlu'na, Yalova'da organ bağışı taahhüdünde bulunduktan 3 gün sonra trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Karakaş'ın böbreği nakledildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 08:15 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yalova-Bursa kara yolunda 12 Nisan'da arkasında oturduğu Ziya Ö. idaresindeki motosikletin bir otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan ve 18 Nisan'da beyin ölümü gerçekleşen Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Karakaş, bağışladığı kalbi, karaciğeri ve böbrekleriyle 4 hastanın hayata tutunmasını sağladı.

        BÖBREĞİ BİR HASTAYA NAKLEDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre Karakaş'ın böbreklerinden biri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile ekibinin başarılı operasyonu sonucu, diyalizle yaşamını sürdüren Turan Cinislioğlu'na (41) nakledildi.

        REKLAM

        3 YILDIR ORGAN BEKLİYORDU

        Prof. Dr. Alan, gazetecilere, Cinislioğlu'nun 3 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve diyalize alındığını söyledi.

        DİYABET BÖBREKTE İFLASA NEDEN OLUYOR"

        Türkiye'de böbrek yetmezliğinin en önemli nedeninin hipertansiyon ve diyabet olduğunu belirten Alan, "Özellikle kontrolsüz diyabet 10 yılı aşkın süre içinde böbreklerde iflasa neden oluyor. Turan Bey'de böbrek yetmezliği tablosu gelişince hem diyalize başladı hem de organ nakli için sıraya girdi. Önce merkezimize kaydoldu. Kendisini 3 kez merkeze çağırdık ama uygun böbrek bulunmadı." dedi.

        "BÖBREK FONKSİYONLARI NORMALE DÖNÜYOR"

        Nakil işleminin üzerinden 10 gün geçtiğini bildiren Alan, diyalizden kurtulan ve böbrek fonksiyon değerleri normale yaklaşan Cinislioğlu'nun taburcu edildikten sonra günlük yaşantısına, iş hayatına eskisi gibi devam edebileceğini anlattı.

        REKLAM

        "PANDEMİDEN SONRA ORGAN BAĞIŞI DÜŞTÜ"

        Organ bağışının önemine dikkati çeken Alan, şunları kaydetti:

        "Pandemiye kadar ülkemizde organ bağışı oranı milyon başına 7-8 organ civarındayken şimdi 1-2 düzeyine düşmüştür. Kadavradan nakil ülkemiz şartlarında durma noktasına geldi. Bağışın ivedi şekilde artırılması lazım. Çünkü bu insanlar organ bekleme sırasında hayatını kaybetmektedir. Turan Bey şanslı olan hastalardandır. Maalesef ki bu hastaların hepsi 10 yıl içinde hayatını kaybetmektedir. O yüzden halkımızın organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyorum."

        BÖBREKLERİNDEN BİRİ ALINMIŞ

        ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavisi süren Cinislioğlu ise rahatsızlandığında ambulansla hastaneye getirildiğini ve böbreklerinden birinin alındığını dile getirdi.

        Ameliyatının başarılı geçtiğini, böbreğin uyduğunu ifade eden Cinislioğlu, "Ağrım sızım olmadı. Kendilerine her gün dua ediyorum. Teşekkür ediyorum. Eski hayatıma döndüm, çok mutluyum. ÇOMÜ'ye, ÇOMÜ Hastanesi'ne, hocalara ve hemşirelere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melek Karakaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Şifayı bitkide buldu... İlk kez kayıt altında!
        Şifayı bitkide buldu... İlk kez kayıt altında!
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!