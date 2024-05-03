Yalova-Bursa kara yolunda 12 Nisan'da arkasında oturduğu Ziya Ö. idaresindeki motosikletin bir otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan ve 18 Nisan'da beyin ölümü gerçekleşen Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Karakaş, bağışladığı kalbi, karaciğeri ve böbrekleriyle 4 hastanın hayata tutunmasını sağladı.

AA'da yer alan habere göre Karakaş'ın böbreklerinden biri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile ekibinin başarılı operasyonu sonucu, diyalizle yaşamını sürdüren Turan Cinislioğlu'na (41) nakledildi.

Türkiye'de böbrek yetmezliğinin en önemli nedeninin hipertansiyon ve diyabet olduğunu belirten Alan, "Özellikle kontrolsüz diyabet 10 yılı aşkın süre içinde böbreklerde iflasa neden oluyor. Turan Bey'de böbrek yetmezliği tablosu gelişince hem diyalize başladı hem de organ nakli için sıraya girdi. Önce merkezimize kaydoldu. Kendisini 3 kez merkeze çağırdık ama uygun böbrek bulunmadı." dedi.

"PANDEMİDEN SONRA ORGAN BAĞIŞI DÜŞTÜ"

Organ bağışının önemine dikkati çeken Alan, şunları kaydetti:

"Pandemiye kadar ülkemizde organ bağışı oranı milyon başına 7-8 organ civarındayken şimdi 1-2 düzeyine düşmüştür. Kadavradan nakil ülkemiz şartlarında durma noktasına geldi. Bağışın ivedi şekilde artırılması lazım. Çünkü bu insanlar organ bekleme sırasında hayatını kaybetmektedir. Turan Bey şanslı olan hastalardandır. Maalesef ki bu hastaların hepsi 10 yıl içinde hayatını kaybetmektedir. O yüzden halkımızın organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyorum."

BÖBREKLERİNDEN BİRİ ALINMIŞ

ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavisi süren Cinislioğlu ise rahatsızlandığında ambulansla hastaneye getirildiğini ve böbreklerinden birinin alındığını dile getirdi.

Ameliyatının başarılı geçtiğini, böbreğin uyduğunu ifade eden Cinislioğlu, "Ağrım sızım olmadı. Kendilerine her gün dua ediyorum. Teşekkür ediyorum. Eski hayatıma döndüm, çok mutluyum. ÇOMÜ'ye, ÇOMÜ Hastanesi'ne, hocalara ve hemşirelere teşekkür ediyorum." diye konuştu.