Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!

İstanbul'da olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Başakşehir'e bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşandı. Samet D. (15) arkadaşı Barış Aksoy (16) ile evlerinin çatısında oturuyordu. Yanlarına Samet D.'nin kuzeni A.R.Ç. geldi.

4 AY ÖNCE KUZENİNİ BIÇAKLAMIŞ DHA'da yer alan habere göre 4 ay önce kuzeni Samet D.'yi bıçakladıktan sonra "seninle arkadaşlık kuranları öldüreceğim" dediği öne sürülen A.R.Ç., Barış Aksoy ile tartıştı. Aksoy sokağa çıktı, A.R.Ç. de peşinden gitti.

KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ A.R.Ç. evin yaklaşık 200 metre ilerisinde Aksoy'u kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Barış Aksoy ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil ameliyata alınan Aksoy, sabah 05.00 sıralarında doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki A.R.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

“EVİN ÇATISINDA OTURUYORLARMIŞ" Hayatını kaybeden Barış Aksoy, 16 yaşındaydı. Aksoy'un ailesi sabahın erken saatlerinde Adli Tıp Kurumu önüne geldi, cenaze teslim alınarak İkitelli Cem ve Kültür Evi'ne götürüldü. Amcası Yusuf Aksoy olayı anlatırken yeğenini öldüren çocuğun, daha önce kendi kuzenini de bıçakladığını belirtti.