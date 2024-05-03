Pil sağlığı için dikkat: Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?

TELEFONUNUZ ŞARJ EDİLİRKEN UYGULAMALARI KULLANABİLİR MİSİNİZ?

Cihazınızı şarj olurken yüksek yoğunluklu aktivitelerde kullanmamalısınız. Gerçekçi olmak gerekirse, birçok insan bunu yapıyor. Bununla birlikte, bunu düzenli olarak yapmak onarılamaz hasarlara neden olabilir.

Fişi takılıyken YouTube videolarını izlemek veya en sevdiğiniz oyunda bir sonraki seviyeye geçmek cazip gelebilir, ancak pilinizi olumsuz yönde etkilemeye değmez.