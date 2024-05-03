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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

        Son dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

        Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 6'sı ağır 34 kişi yaralandı. Feci kazanın, otobüs sürücüsünün uyuması nedeniyle meydana geldiği bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.05.2024 - 06:20 Güncelleme: 03.05.2024 - 07:39
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        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
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        Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

        Kilis'ten İstanbul istikametine giden Hannan S. idaresindeki Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolu Babakonağı mevkisinde, şarampole devrildi.

        2 ÖLÜ, 6'SI AĞIR 34 YARALI

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı ağır 34 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

        AKSARAY VALİSİ KUMBUZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        AA'nın haberine göre; kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kilis'ten İstanbul'a giden yolcu otobüsünün 02.55'te şarampole devrildiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre 2 vefatımız, 6 ağır olmak üzere 34 yaralımız var. İlk alınan bilgilere göre sürücünün uyuması neticesinde kaza meydana geliyor. Ağırlıklı Aksaray olmak üzere Nevşehir ve Kırşehir'e yaralılarımızı sevk ettik. Tüm ekiplerimizle kaza yerindeyiz. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ölülerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.

        Daha sonra Vali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

        "DENİZE DÜŞTÜĞÜMÜZÜ ZANNETTİM"

        Yaralı yolculardan Elif Arık, Adana'dan İstanbul'a kızını ziyarete gittiğini anlatarak, kazayla ilgili şunları kaydetti:

        "Kaza sonrası sessizlik çöktü, denize düştüğümüzü zannettim. Yanımızdakilere, 'Denize mi düştük.' dedim. Otobüs 4-5 takla attı, çok parçalandı. Çok yaralı var. Otobüsün önünde oturan yolcular şoförün uyuduğunu söyledi."

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