Bursa'da olay 8 Ağustos 2023’te, Osmangazi ilçesi İpekçilik Mahallesi’nde meydana geldi. Güner Aydın (40), gece saatlerinde, şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisi Derya Pas’ın (36) evinin kapısını kırıp içeri girdi.

DHA'da yer alan habere göre Aydın, önce Derya Pas’ın arkadaşı Gökhan E.’yi (38), ardından da yatak odasında uyuyan eski sevgilisini bıçakladı. Derya Pas, kanlar içinde kalırken, Aydın evden koşarak uzaklaştı. Yaralı haldeki Gökhan E.’nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Aydın, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada verdiği ifadesinde, Derya Pas’ın uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu, eski sevgilisini bıçakladığı için de cezaevinde yattığını iddia ederek, “Derya ile olaydan 2 sene önce tanıştım. Kendisi bana alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Derya, kendisinden yaşça büyük birisi ile sevgili olmuş ve onu yaralayıp cezaevine girmiş. Bana, geçmişini silmek istediği, alkol ve uyuşturucudan kurtulmak istediğini anlattı. Babası ile tanıştık. Derya’yı tedavi görmesi için AMATEM’e yatırdık. Kendisi tedavisinin ardından, eski erkek arkadaşı ile görüşerek uyuşturucu ve alkol kullanmaya devam etti” dedi.

"BIÇAK DARBELERİ İLE DERYA’YI ÖLDÜRECEĞİMİ DÜŞÜNMEDİM"

Daha önce Derya’nın kendisini de bıçakladığını, olay günü ayrı olduğu sevgilisiyle barışmak için eve gittiğini ve yedek anahtarla içeri girdiğini iddia eden Aydın, Derya Pas’ın eve eski erkek arkadaşıyla geldiğini görünce sinirlendiğini ve kontrolünü kaybederek olayın yaşandığını öne sürdü.

Eve kapıyı kırarak girmediğini ve Derya’yı uykusundayken bıçaklamadığını söyleyen Aydın, “Geçtiğimiz şubat ayında Derya’yı uyuşturucu içmemesi için uyardım. Derya bu duruma sinirlenerek, eski erkek arkadaşı ile görüştü ve madde kullanmaya devam etti. Uzun süre ayrı kaldık. Kendisi ile barışmak için anahtarla Derya’nın evine girdim.

Eve, eski erkek arkadaşı Gökhan E. ile birlikte geldi. Aramızda tartışma yaşandı. Kontrolümü kaybettim. Bir anda elimdeki bıçakla saldırmaya başladım. Ben vurduğum bıçak darbeleri ile Derya’nın ölebileceğini düşünmedim. Derya'yı öldürme niyetim yoktu. O bıçak darbelerini onu öldürmek için vurmadım” diye konuştu.

Derya Pas’ın avukatı, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanmasını isterken, mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.