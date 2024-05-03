Son dakika haberi MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.