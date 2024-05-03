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        Haberler Gündem Güvenlik Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 32 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberler

        Son dakika haberi MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi

        MSB, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:38
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        MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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