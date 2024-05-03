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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN - Çaykur Rizespor Haberleri

        Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Üçüncülük mücadelesi veren siyah-beyazlılar 51 puanla 5. sırada yer alıyor. 7. sıradaki Çaykur Rizespor'un ise 49 puanı bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.05.2024 - 19:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:06
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        5' Olawoyin

        STAT: Tüpraş

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Mert, Emrecan Terzi, Colley, Necip, Svensson, Salih, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih, Muleka

        Çaykur Rizespor: Tarık, Halil İbrahim, Emirhan, Aliqulov, Taha, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Sauer, Gaich

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

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        Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor.

        Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.

        Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

        RİZE'YE KARŞI 21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

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        Beşiktaş, Rizespor'la ligde oynadığı son 21 lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 2006 yılında alan siyah-beyazlı ekip, söz konusu süreçte 15 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, 47 kez de gol sevinci yaşadı.

        Ayrıca Kartal, evindeki son 10 mücadelede de Rize ekibine kaybetmedi.

        BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

        Beşiktaş'ta, Rizespor karşısında 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, maçta görev alamıyor.

        Siyah-beyazlılarda ayrıca, dizinde ödem tespit edilen Masuaku da maç kadrosundan çıkarılırken, özel izinle ülkesine giden Amartey de maçta yok.

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