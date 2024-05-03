Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Üçüncülük mücadelesi veren siyah-beyazlılar 51 puanla 5. sırada yer alıyor. 7. sıradaki Çaykur Rizespor'un ise 49 puanı bulunuyor.
5' Olawoyin
STAT: Tüpraş
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Beşiktaş: Mert, Emrecan Terzi, Colley, Necip, Svensson, Salih, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih, Muleka
Çaykur Rizespor: Tarık, Halil İbrahim, Emirhan, Aliqulov, Taha, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Sauer, Gaich
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor.
Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.
RİZE'YE KARŞI 21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Beşiktaş, Rizespor'la ligde oynadığı son 21 lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 2006 yılında alan siyah-beyazlı ekip, söz konusu süreçte 15 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, 47 kez de gol sevinci yaşadı.
Ayrıca Kartal, evindeki son 10 mücadelede de Rize ekibine kaybetmedi.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Beşiktaş'ta, Rizespor karşısında 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, maçta görev alamıyor.
Siyah-beyazlılarda ayrıca, dizinde ödem tespit edilen Masuaku da maç kadrosundan çıkarılırken, özel izinle ülkesine giden Amartey de maçta yok.