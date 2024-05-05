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        Fizik profesörü ve öğrencileri, Hatay'daki 2 köy okuluna kütüphane kurdu

        AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:15
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        Fizik profesörü ve öğrencileri, Hatay'daki 2 köy okuluna kütüphane kurdu
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        AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ve üniversite öğrencileri, başlattıkları kampanyada topladıkları 5 bin kitapla, depremden etkilenen Hatay’daki 2 köy okuluna kütüphane kurdu. Prof. Dr. Yılmaz, “Hatay Yayladağı’ndaki kurulan ‬bu‭ ‬kütüphanelerimizle‭ ‬birlikte‭ öğrencilerimiz ve kitapseverler olarak, 5 bin ‬‬kitaptan‭ ‬oluşan‭ ‬kütüphaneleri‭ ‬kurmayı‭ ‬başarmış olduk.‭ Böyle ‬bir projede yer almaktan büyük bir keyif aldık” dedi.

        Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, fakültedeki çalışma kapsamında; üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarıyla 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 köy okuluna kütüphane kurmak için 3 ay önce kitap toplama kampanyası başlattı. 40 öğrenci, üniversitedeki fakülteler ile şehir merkezindeki iş yerlerini tek tek ziyaret edip, 5 bin kitap topladı.

        Toplanan kitaplarla, Hatay Yayladağı Mili Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Sebenoba Hacı Fuat Yılmaz Ortaokulu ve Bezge İmam Hatip Ortaokulu’na kütüphane kuruldu. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yılmaz ve öğrencilerden oluşan 41 kişilik heyet, iki okula gidip, kitapları tek tek raflara yerleştirdi. Aynı zamanda oradaki öğrencilerle de oyun oynayıp, sohbet etti.

        ‘GÜLER‭ ‬YÜZLÜ‭ ‬GERİ‭ ‬BİLDİRİMLERDEN‭ ‬MEMNUN‭ ‬OLDUK’

        ‬Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “Burada, vatan sathını mektep yapma hayaliyle bir araya ‬gelmiş bulunmaktayız. Aksaray Üniversitesi'nde ilk göreve başladığımızdan bu yana, dezavantajlı köy okullarımız için kütüphane, fen laboratuvarı, sanat atölyesi, oyun sınıfı kurulması gibi onlarca‭ ‬proje‭ ‬gerçekleştirdik.‭ Hatay Yayladağı’ndaki kurulan ‬bu‭ ‬kütüphanelerimizle‭ ‬birlikte‭ öğrencilerimiz ve kitapseverler olarak, 5 bin ‬kitaptan‭ ‬oluşan‭ ‬kütüphaneleri‭ ‬kurmayı‭ ‬başarmış olduk.‭ Çoğu‭ ‬zaman‭ ‬da‭ ‬bize‭ ‬verilen‭ ‬destekten,‭ ‬güler‭ ‬yüzlü‭ ‬geri‭ ‬bildirimlerden‭ ‬memnun‭ ‬olduk. Hatay’da‭ ‬okullarımızı,‭ ‬öğrencilerimizi‭ ‬ve‭ ‬öğretmenlerimizi‭ ‬gördük‭ ‬tanıştık,‭ kaynaştık. Onlarla sohbet edip, oyunlar oynadık. Hatay’ın deprem sonrası halini görme şansını‭ ‬yakaladık. Doğrusu‭ ‬böyle ‬bir projede yer almaktan büyük bir keyif aldık, sonuçtan mutlu olduk‭” diye konuştu. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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