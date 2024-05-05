Fizik profesörü ve öğrencileri, Hatay'daki 2 köy okuluna kütüphane kurdu

AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ve üniversite öğrencileri, başlattıkları kampanyada topladıkları 5 bin kitapla, depremden etkilenen Hatay’daki 2 köy okuluna kütüphane kurdu. Prof. Dr. Yılmaz, “Hatay Yayladağı’ndaki kurulan ‬bu‭ ‬kütüphanelerimizle‭ ‬birlikte‭ öğrencilerimiz ve kitapseverler olarak, 5 bin ‬‬kitaptan‭ ‬oluşan‭ ‬kütüphaneleri‭ ‬kurmayı‭ ‬başarmış olduk.‭ Böyle ‬bir projede yer almaktan büyük bir keyif aldık” dedi.

Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, fakültedeki çalışma kapsamında; üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarıyla 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 köy okuluna kütüphane kurmak için 3 ay önce kitap toplama kampanyası başlattı. 40 öğrenci, üniversitedeki fakülteler ile şehir merkezindeki iş yerlerini tek tek ziyaret edip, 5 bin kitap topladı.