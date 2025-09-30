Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da otoyolda kaza: 2 asker şehit oldu, 1 sivil öldü (2)

        ŞEHİTLERMEMLEKETLERİNE UĞURLANDI Aksaray'da otoyolda görevli jandarma ekiplerine ait minibüse, başka bir minibüsün çarptığı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür şile Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:46 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:50
        Aksaray'da otoyolda kaza: 2 asker şehit oldu, 1 sivil öldü (2)
        ŞEHİTLERMEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

        Aksaray'da otoyolda görevli jandarma ekiplerine ait minibüse, başka bir minibüsün çarptığı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür şile Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kent protokolü, şehit Özgür'ün ailesi ile askeri erkan katıldı. Duaların ardından şehit Özgür'ün cenazesi memleketi Osmaniye'ye, Özdemir'in cenazesi ise memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

