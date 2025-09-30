Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da otoyolda kaza: 1 asker şehit, 1 sivil öldü, 4 yaralı

        AKSARAY'da otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse arkadan başka bir minibüs çarptı.

        Giriş: 30.09.2025 - 09:03 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:05
        Aksaray'da otoyolda kaza: 1 asker şehit, 1 sivil öldü, 4 yaralı
        AKSARAY’da otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse arkadan başka bir minibüs çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 askeri personel şehit oldu, 1'i sivil hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

        Kaza saat 08.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse, başka bir minibüs çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

