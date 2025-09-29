Aksaray 7. Kitap Günleri başladı

Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Günleri'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kapalı Pazar Fuar Alanı'nda düzenlenen törende, etkinlikte heyecan duyulacak yazarlarla birlikte olunacağını söyledi.

Bu heyecanın hep birlikte yaşanacağını aktaran Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"70'ten fazla standı gezeceğiz. Yaklaşık 50 bin öğrenci olmak üzere 100 bin vatandaşımızı ağırlayacağız. Burası fikirlerin buluştuğu bir nokta, bir şölen. Bizler ilk emri 'oku' olan yüce dinin mensubuyuz. Okumak bize çok yakışıyor. Okumak ruhun itibarıdır. Kitap insanı hem kendisiyle hem de dünyasıyla tanıştırır. Okuyan insan aynı zamanda düşünen insandır, düşünen insan da üreten insandır. Kitaplar olmadan insan adeta insanlığını unutur. Kitaplar sadece bilgi vermez, kalbine ışık, zihnine ufuk ve hayatına yön verir."

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise çocuklara yönelik de birçok aktivite gerçekleştirilecek Kitap Günleri'nin 5 Ekim'e kadar devam edeceğini söyledi.