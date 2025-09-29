Habertürk
        Aksaray 7. Kitap Günleri başladı

        Aksaray 7. Kitap Günleri başladı

        Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Günleri'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        29.09.2025 - 11:57
        Aksaray 7. Kitap Günleri başladı
        Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Günleri'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kapalı Pazar Fuar Alanı'nda düzenlenen törende, etkinlikte heyecan duyulacak yazarlarla birlikte olunacağını söyledi.

        Bu heyecanın hep birlikte yaşanacağını aktaran Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "70'ten fazla standı gezeceğiz. Yaklaşık 50 bin öğrenci olmak üzere 100 bin vatandaşımızı ağırlayacağız. Burası fikirlerin buluştuğu bir nokta, bir şölen. Bizler ilk emri 'oku' olan yüce dinin mensubuyuz. Okumak bize çok yakışıyor. Okumak ruhun itibarıdır. Kitap insanı hem kendisiyle hem de dünyasıyla tanıştırır. Okuyan insan aynı zamanda düşünen insandır, düşünen insan da üreten insandır. Kitaplar olmadan insan adeta insanlığını unutur. Kitaplar sadece bilgi vermez, kalbine ışık, zihnine ufuk ve hayatına yön verir."

        Belediye Başkanı Evren Dinçer ise çocuklara yönelik de birçok aktivite gerçekleştirilecek Kitap Günleri'nin 5 Ekim'e kadar devam edeceğini söyledi.

        Kentte okuma oranının yüksek olduğunu vurgulayan Dinçer, "Etkinliğimize 200 yayınevi katılıyor. 27 yazar ve şairin katılımıyla söyleşiler de düzenleyeceğiz. Kitapseverlere bir vizyon ve heyecan katmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız için dolu dolu ve bereketli bir hafta olacak. Tüm hemşerilerimizi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

        Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrenciler ve vatandaşlarla yayınevi stantlarını gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

