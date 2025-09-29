Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Ekmek yaptıkları tandırdan yükselen alevler, müştemilat ve 2 eve sıçradı

        AKSARAY'da evin bahçesinde ekmek yaptıkları tandırdaki alevler, bir anda müştemilat ve tek katlı müstakil 2 eve sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:23 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:25
        Ekmek yaptıkları tandırdan yükselen alevler, müştemilat ve 2 eve sıçradı
        AKSARAY’da evin bahçesinde ekmek yaptıkları tandırdaki alevler, bir anda müştemilat ve tek katlı müstakil 2 eve sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, Hacılar Harmanı Mahallesi 5844 Sokakta Mehmet Baysal’a ait tek katlı evde çıktı. Ailenin evin arka bahçesinde ekmek yaptığı tandırdaki alevler bir anda yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikteki komşuları Oktay Dinke'ye ait müştemilata sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baysal ve Dinke'nin evlerine de sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışması ile söndürüldü. İki evin bir kısmı ile müştemilatın tamamı kullanılmaz hale geldi.

        Polise yangının çıkış nedenini anlatan ev sahiplerinden Oktay Dinke, “Komşum tandırda ekmek yaparken, alevler benim evin depo olarak kullandığım müştemilata sıçradı.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

