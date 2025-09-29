Habertürk
        Aksaray Haberleri

        TIR şoförünün kediyi ezmemek için yaptığı manevra kazaya neden oldu: 1 yaralı

        AKSARAY'da kediyi ezmek istemeyen sürücünün ani manevra yaptığı TIR, karşı şeride geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 23:28 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:30
        TIR şoförünün kediyi ezmemek için yaptığı manevra kazaya neden oldu: 1 yaralı
        AKSARAY’da kediyi ezmek istemeyen sürücünün ani manevra yaptığı TIR, karşı şeride geçti. Bu sırada TIR’a çarpmamak için manevra yapınca refüje çıkıp direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Kültür Merkezi yakınlarında meydana geldi. Murat Ateş (44) yönetimindeki 27 AUC 889 plakalı TIR, yola çıkan kediye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması soncu refüjü aşıp, karşı şeride geçti. Bu sırada karşıdan gelen Hatice Kılıç (43), yönetimindeki 68 AFZ 925 plakalı otomobille TIR'dan kaçmak için direksiyonu kırınca aracın kontrolünü kaybetti ve refüje çıkıp elektrik direğine çarptı. Kılıç çarpma sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Kılıç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerine kazanın nasıl olduğunu anlatan sürücü Murat Ateş, “Önüme birden kedi çıktı. Bende onu ezmemek için direksiyonu çevirince kaza oldu ve karşı şeride geçtim. Ben karşı şeritten gelen otomobili görmedim” dedi. Murat Ateş ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

