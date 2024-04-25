Aksaray'da yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye para cezası
Aksaray'da yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye, 30 bin lira ceza uygulandı.
Aksaray'da yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye, 30 bin lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde T.S.K'ye ait bir işletmenin bahçesinde beslenmesi, bulundurulması, ticareti ve nakledilmesi yasak olan deve kuşlarının olduğu bilgisine ulaştı.
İş yerine düzenlenen operasyonda 2 deve kuşu ve 2 angut kuşu ele geçirildi.
El konulan hayvanlar, Konya'nın Karatay ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.
T.S.K'ye 30 bin lira ceza kesildi.
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