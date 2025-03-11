Eskil Kaymakamı Yurddaş, teravih namazı sonrasında öğrencilerle voleybol oynadı
Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Kayacık Cami Kur'an Kursu öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.
Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Kayacık Cami Kur'an Kursu öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.
İlçeye bağlı Eşmekaya beldesindeki kursu ziyaret eden Kaymakam Yurddaş, cami imamı Yusuf Uçan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yurddaş, teravih namazı sonrasında öğrencilerle voleybol oynadı.
Yurddaş, AA muhabirine, sporun toplumda dostluk, kardeşlik ve birlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.
İlçede gerçekleştirilen sportif faaliyetlerle kaynaşmayı sağladıklarını belirten Yurddaş, gençlerin hem dini hem de sportif anlamda gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
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