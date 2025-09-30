Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi öldü

        Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 30.09.2025 - 15:57 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:57
        Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma aracındaki bir askerin kaza yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        - Vali Kumbuzoğlu, hastane önünde açıklama yaptı

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah meydana gelen kaza nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

        Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Kaza, jandarma ekibinin emniyet şeridinde yaptığı rutin kontrol sırasında yaşandı. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum."

        - Şehit Özgür ve Özdemir için tören düzenlendi

        Kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

        Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşları tarafından tören alanına getirildi.

        Buradaki törende şehitlerin öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar dua etti.

        Törenin ardından şehitlerden Özgür'ün naaşı Osmaniye'ye, Özdemir'in naaşı ise Kırıkkale'ye gönderildi.

        Törene, şehitlerin yakınları, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Aksaray milletvekilleri Hüseyin Altınsoy ve Turan Yaldır, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Tuğgeneral Tolga Çemrek, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer ile çok sayıda askeri personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

