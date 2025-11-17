Habertürk
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        17.11.2025 - 20:58
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Salon:Aksaray

        Hakemler:İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

        Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Lozo, Nilsu Şen, Ege Melisa Bükmen)

        İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Merve Tanyel, Hilal Kocakara, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Elif Su Yavuz)

        Setler: 25-19, 14-25, 25-18, 25-22

        Süre: 116 dakika (29, 25, 28, 34)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

