Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler:İsmail Yıldırım, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Lozo, Nilsu Şen, Ege Melisa Bükmen)
İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Merve Tanyel, Hilal Kocakara, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Elif Su Yavuz)
Setler: 25-19, 14-25, 25-18, 25-22
Süre: 116 dakika (29, 25, 28, 34)
AKSARAY
