Aksaray'da bir eve düzenlenen baltalı saldırıda 2 kişi yaralandı
Aksaray'da 5 kişinin baltayla saldırdığı evdeki iki kişi yaralandı.
Küçükbölcek Mahallesi 1613. Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katında bulunan daireye balkondan giren Duran Y, Serkan Y, Samet Y, Semih Y. ve Leyla Y. baltayla camları kırdı, evde bulunanlara saldırdı.
Saldırıda evde bulunan Özlem K. ve Hediye K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
