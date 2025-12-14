Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:10 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:Aksaray

        Hakemler:Tuncay Kandemir, Zafer Özmen

        Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ege Melisa Bukmen, Lila Şengün)

        Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Bahar Akbay)

        Setler: 20-25, 25-13, 22-25, 15-25

        Süre: 122 dakika (38, 26, 31, 27)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Kuraklık çanları çalıyor, Flamingolar artık gelmiyor
        Kuraklık çanları çalıyor, Flamingolar artık gelmiyor
        Çatı katındaki kömürlükte yangın paniği
        Çatı katındaki kömürlükte yangın paniği
        Doktor olup, hemşire annesinin yanına atandı
        Doktor olup, hemşire annesinin yanına atandı
        Buzdolabından esrar ve kokain gardıroptan tabanca ve para çıktı Aksaray'a H...
        Buzdolabından esrar ve kokain gardıroptan tabanca ve para çıktı Aksaray'a H...
        Hollanda'dan uyuşturucu getirip, yılbaşı öncesi satmak istemişler; 2 tutukl...
        Hollanda'dan uyuşturucu getirip, yılbaşı öncesi satmak istemişler; 2 tutukl...
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı