Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler:Tuncay Kandemir, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ege Melisa Bukmen, Lila Şengün)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Bahar Akbay)
Setler: 20-25, 25-13, 22-25, 15-25
Süre: 122 dakika (38, 26, 31, 27)
AKSARAY
