        GÜNCELLEME - Aksaray'da trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede öldü

        Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin tırla çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 21:51 Güncelleme:
        E.U. (17) idaresindeki 51 ACY 788 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde Veli D'nin kullandığı 32 AFP 891 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, sürücü E.U. ile otomobildeki kuzenleri S.U. (16), H.U. ve H.U. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tedavi altına alınan ağır yaralılardan S.U. da hayatını kaybetti.

        Öte yandan, sürücü E.U'nun aracı babasından izinsiz aldığı, kazanın, bayram tatili için köylerine gelen kuzenleriyle gezmeye çıktığında meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA'larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
