GÜNCELLEME - Aksaray'da trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede öldü

Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin tırla çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.





E.U. (17) idaresindeki 51 ACY 788 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde Veli D'nin kullandığı 32 AFP 891 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazada, sürücü E.U. ile otomobildeki kuzenleri S.U. (16), H.U. ve H.U. ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tedavi altına alınan ağır yaralılardan S.U. da hayatını kaybetti.



Öte yandan, sürücü E.U'nun aracı babasından izinsiz aldığı, kazanın, bayram tatili için köylerine gelen kuzenleriyle gezmeye çıktığında meydana geldiği öğrenildi.



