Aksaray’da otomobil kullanan çocuk bir de sollama yaptı

Aksaray'da karayolunda otomobil kullanırken bir başka araçtaki yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülenen çocuk bir de sollama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden bir kişi, Topakkaya beldesi mevkisinde bir çocuğun otomobil kullandığını fark etti. Yolculuk devam ederken otomobildeki yolcu, cep telefonu kamerası ile kayda girerek çocuğu ve kullandığı otomobili görüntüledi. Pes dedirten görüntülerde, çocuğun araç kullandığını gören diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuğun kullandığı otomobilde yetişkinlerin bulunması dikkat çekerken, çocuk sürücü sollama da yaptı. Polis aracın yakalanması için çalışma başlattı.

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