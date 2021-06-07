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Aşıklı Höyük Kadını bal mumu ile 3 boyutlu heykele dönüştürülecek

İHA

Aşıklı Höyük Kadını bal mumu ile 3 boyutlu heykele dönüştürülecek

Aksaray Belediyesi, şehrin 10 bin yıllık tarihi geçmişine ışık tutacak yeni bir çalışma için start verdi. Aşıklı Höyük Kadını bal mumu heykeli için çalışmalar başlatıldı.
Dünyanın ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük’te beyin ameliyatı yapılan 25 yaşındaki genç kadının ve ameliyatın yapıldığı ortamın heykeli bal mumu ile yapılacak. Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyü yakınlarında bulunan Aşıklı Höyük’te ilk yerleşimin izleri günümüzden 10 bin 500 yıl öncesine işaret ediyor. Kapadokya’nın en eski köyü olarak tanımlanabilecek Aşıklı Höyük’e kalıcı olarak yerleşen ilk insanlar, burada yaklaşık bin yıl boyunca kesintisiz bir yaşam sürdü. Günümüzde Aksaray Müzesi’nde sergilenen delikli bir kafatası ise, dünyada bilinen en eski beyin ameliyatı izlerini taşıyor. Aksaray Belediyesi ekipleri de “Aşıklı Kadını Yeniden Yüzlendirme Projesi” ile tarihi geçmişe görsel bir zenginlik kazandıracak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Aksaray Gençlik ve Bilim Merkezi’nde özel bir alanda, profesyonel ışıklandırma ve dekoruyla sergilenecek. Sadece yeniden yüzlendirme değil aynı zamanda 2025 yaş arasında olduğu düşünülen kadını ameliyat eden hekim ve bir asistanın da canlandırması yapılacak.
Aksaray Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar kapsamında şu ana kadar 3D taraması ve yüzlendirme çalışmasının ilk adımları atıldı. Yaklaşık 4 ay sürecek olan çalışma tamamlandığında Aksaray’ın ve Türkiye’nin kadim geçmişine ışık tutulacak.

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