Aksaray’da geleneksel Gelveri Ekmeği coğrafi işaret aldı

İsmini Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinin eski isminden alan, yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamaması nedeniyle meşhur olan Gelveri Ekmeği, tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

‘Gelveri Ekmeği’ Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret alarak tescillendi. Güzelyurt’un tarihi geçmişe sahip ekmeği; tuz, maya ve ekşi maya kullanılarak yapılıyor. Aksaray’da tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile turizmin en önemli merkezlerinden olan ilçede, daha önce mahalle fırınlarında imece usulü ile yapılan ekmek artık fırınlarda üretiliyor.

Sabah erken saatlerde oğlu Ramazan Tetik ile işe başladığını söyleyen baba Yaşar Tetik, “Bizim ekmeğimiz Gelveri çöreği, ekşi maya, tuz ve sudan oluşuyor. Başka bir katkı maddesi yok. Bunu yoğurmak kırk beş elli dakika sürüyor. Yoğurduktan sonra bir buçuk saat hamur dinlenir. Eskiden her mahallede fırın vardı. Sekiz on kişi birleşiyordu, her hafta birinin fırınında imece usulü ile ekmeklerimiz yapılıyordu” dedi.

İlçede üretilen ekmeğin yüz yıllık bir gelenekle yapılmaya devam ettiğini, anne ve babası ile çalıştıklarını söyleyen Ramazan Tetik, “Ekmeğimizde katkı yok. Annemizden babamızdan öğrendiğimiz gibi yapıyoruz. Sadece yoğurma işini makine ile yapıyoruz. Ekmeğimiz dayanıklı. Unumuz özel geliyor. Fırınımızda meşe odunu kullanıyoruz. O da ayrı bir tat veriyor” ifadelerini kullandı. Tetik, günlük 8001000 arası ekmek üretildiğini, ilçeye gelen misafirlerin oldukça rağbet gösterdiğini ve siparişlere ancak yetiştiklerini kaydetti.

Coğrafi işaret aldı

Aksaray Valiliği öncülüğünde kültürel değerlerin öne çıkarılması, turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi adına çalışmalar kapsamında Gelveri Ekmeği için coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını ifade eden Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas da “Tarihi Rum evlerinin bahçelerinde bulunan taş fırınlarda geleneksel yöntemlerle ekşi maya kullanılarak yüzyıllardır üretilen Gelveri Ekmeği’ne coğrafi işaret başvurusunda bulunmuştuk. Bugün itibari ile coğrafi işareti almış bulunuyoruz” diye konuştu.

