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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İHA

Eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Aksaray'da bayramda çocuklarını görmek için eski eşinin evine giden burada eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için ayrıldığı eşi Zeynep Koyun'un (26) evine giden Bilal Gıvanç (29) burada çocuklarının annesi ile belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında bulundurduğu bıçakla eski eşini ağır yaralayan adam olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın ambulansla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Olaydan saatler sonra eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı polise teslim oldu. Gözaltına alınan eski koca emniyette yapılan işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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