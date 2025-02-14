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        Haberler Gündem İstanbul Aksaray travmvay istasyonu bir ay kapatılacak | Son dakika haberleri

        Aksaray tramvay istasyonu bir ay tek yönlü kapatılacak

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Fatih ilçesindeki Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi kapsamında Aksaray Meydan Köprüsü'ne seyir terası çalışması nedeniyle Aksaray istasyonunun Kabataş yönü 16 Şubat-15 Mart tarihleri arasında kapatılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 18:08 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:08
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        Aksaray tramvay istasyonu bir ay kapatılacak
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tarihi Yarımada'nın en önemli akslarından biri olan Ordu Caddesi'ndeki yayalaştırma projesi kapsamında Aksaray Meydan Köprüsü'ne seyir terası yapılacağını duyurdu.

        Proje çerçevesinde bölgeye, tarihi dokuya uygun oturma elemanları yerleştirilecek.

        Ayrıca yeşil alan kazandırılarak bölge, dinlenme ve buluşma alanına dönüştürülecek.

        İBB'den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu, Kabataş yönünde 16 Şubat'tan 15 Mart'a kadar işletmeye kapalı olacak. Diğer duraklar ve Bağcılar yönü bu çalışmadan etkilenmeyecek.

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