Akşener: Yasakla değil aklıselimle

HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısındaki konuşmasına Hendek’teki havai fişek fabrikasına meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Son günlerdeki orman yangınlarına değinen Akşener, geçmişteki hataların tekrarlandığını belirterek, “Yine uçak yok, yine müdahale yetersiz. Geçen sene yaşanan yangınlardan, yine ders almak yok, yine planlama yok” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya düzenlemesine yönelik tartışmaları değerlendiren Akşener, “Biz sosyal medya platformları ve internet şirketleri için ülkemiz kanunlarıyla uyumlu bir hukuki ve mali altyapının hazırlanmasına, düzenlemeler getirilmesine karşı değiliz. Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok gelişmiş ülke, vatandaşlarını korumak için bu tip adımlar atıyor. Biz de bu adımları atmalıyız” dedi.

Düzenlemelerin yasaklarla değil, aklıselimle yapılması gerektiğini kaydeden Akşener, “Gerekli yasaları çıkaralım, ahlaksızlara karşı caydırıcı önlemleri alalım, milletimizin hakkını-hukukunu güvence altına alalım. Ama ilk adımı şöyle atalım; Türkiye’de, internet üzerinden, sosyal medya ağlarında, insanların onurlarına, ailelerine her tür hakareti yapan, iktidarın maaşlı trol ekibini dağıtalım. İşe oradan başlayalım” diye konuştu.



Akşener, çoklu baro düzenlemesine ilişkin olarak da, “Barolardan rahatsızlar. Barolar bağımsız olmasın, kendi sözlerinden çıkmasın istiyorlar. Bu nedenle kafaya koymuşlar; körükledikleri toplumsal ayrışmaları barolara yansıtacak, yandaş baro konseptinin önünü açacak bir model getiriyorlar” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmanın yanlış olacağını belirten Akşener, “LGBT yürüyüşünü tartışmaya açıp, sanki konu oymuş gibi algı oluşturmaya kalkıyorlar” ifadelerini kullandı.