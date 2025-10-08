Aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde uluslararası sularda baskın düzenleyerek ele geçirdiği Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (FFC) ait Vicdan gemisi ve 8 tekne Usdud (Aşdod) Limanı’na getirildi.

İsrail’in yasa dışı Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail tarafından saldırıya uğrayan gemilerin ve alıkonulan aktivistlerin Aşdod Limanı’na giriş yaptığı görüldü.

Hak örgütü Adalah’tan AA’ya yapılan açıklamada, avukatlarının alıkonulan aktivistlerle görüşmek üzere limana girdiği bildirildi.

Aşdod Limanı’ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra Necef bölgesindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakledilmesi beklenen aktivistlerin işlemlerin erken tamamlanması halinde yarından itibaren Göç Mahkemesi'ne çıkarılabileceği belirtildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140’tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim’de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.