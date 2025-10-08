Habertürk
        Aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi | Dış Haberler

        Aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi

        Gazze ablukasını kırmak için Özgürlük Filosu Koalisyonu ile yola çıkan aktivistler, uluslararası sularda İsrail'in baskını sonucu alıkonulmuştu. Aktivistlerin İsrail'in Aşdod Limanı'na getirildiği bildirildi.

        Giriş: 08.10.2025 - 20:11 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:11
        Aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi
        İsrail ordusunun, sabah saatlerinde uluslararası sularda baskın düzenleyerek ele geçirdiği Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (FFC) ait Vicdan gemisi ve 8 tekne Usdud (Aşdod) Limanı’na getirildi.

        İsrail’in yasa dışı Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail tarafından saldırıya uğrayan gemilerin ve alıkonulan aktivistlerin Aşdod Limanı’na giriş yaptığı görüldü.

        Hak örgütü Adalah’tan AA’ya yapılan açıklamada, avukatlarının alıkonulan aktivistlerle görüşmek üzere limana girdiği bildirildi.

        Aşdod Limanı’ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra Necef bölgesindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakledilmesi beklenen aktivistlerin işlemlerin erken tamamlanması halinde yarından itibaren Göç Mahkemesi'ne çıkarılabileceği belirtildi.

        Özgürlük Filosu Koalisyonu

        İtalya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140’tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

        Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim’de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

        Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

        İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu’na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, “sınır dışı” işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

