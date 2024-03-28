Akvaryum bakımı ve temizliği nasıl yapılır?

Akvaryum temizliği ve bakımı, içinde yaşayan canlılar için oldukça önemlidir. Bakım yapılmadıkça hijyen seviyesi azalan su, içerisinde yaşayan canlılar için tehlikeli olur ve hatta içindeki canlılar ölebilir. İyi temizlenmeyen bir akvaryum da zamanla yosun tutabilir veya pis kokmaya başlayabilir. Bu nedenle akvaryum bakım ve temizliğinin özenle yapılması gerekir. Akvaryum bakımıyla ilgili yararlı bir rehber arıyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…

AKVARYUM SUYU NE KADAR SIKLIKTA TEMİZLENMELİ?

Akvaryum suyu temiz ve berrak olması gerektiğinden düzenli sıklıkta temizlenmelidir. Bunun için 2 haftada 1 olan süre baz alınabilir. Akvaryum temizliği yapılırken en az 48 saat havalanmış olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca 25 derece oda sıcaklığındaki herhangi bir suyu kullanabilirsiniz. Bu noktada içme suyu tercih edenler vardır ancak çeşme suyu kullanmanızda da herhangi bir sakınca yoktur.

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AKVARYUM SUYU NEDEN DEĞİŞTİRİLMELİ?

Akvaryum temizliği noktasında birçok kişiyi su temizleme adımı korkutabilir. Ancak içerisindeki balık çeşitlerinin sağlığı açısından ilk sırada gelmesi gereken ve doğru yapıldığında pratik bir işlemdir. Akvaryum içerisinde bulunan temizlenmiş su, balıkların büyümesi ve gelişmesi açısından büyük önem taşır ve yenilmemiş yemlerin artıkları, çürüyen bitkiler ve balık dışkıları bir araya gelerek canlılar için sağlıksız bir yaşam alanı oluşturur.

AKVARYUM SUYU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Akvaryum temizliği için su değiştirirken dikkat etmeniz gereken ilk nokta pis suyun tamamını boşaltmamaktır. Bilinenin aksine suyun yalnızca %70’i boşaltılmalıdır. Bu kalan %70’lik kısma ise temiz su konur. Böyle yapılmasının nedeni ise su tamamen değiştirildiğinde balıkların şoka girme ihtimalinin olmadır.

REKLAM İdeal bir su temizliğiyle akvaryum dibindeki pislikleri temizleyebilir ve üzerine yeni su ekleyebilirsiniz. Sudaki oksijen seviyesini yükseltmek ve suyun etkili şekilde temizlenmesini sağlamak için ek bir önlem alabilirsiniz; filtre takmak. Taktığınız filtre sayesinde suyun kısa sürede kötü olmasını, mikroorganizma yapısının bozulmasını ve balıklara zarar vermesini önleyebilirsiniz. DİP TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI? Akvaryum suyu temizliği kadar önemli olan bir diğer detay da dip temizliğidir. Bir akvaryumun temiz olması için olmazsa olmaz noktalardan biri dipteki süsleri, taşları ve diğer nesneleri temizlemektir. Bunları yapmadan yalnızca suyu değiştirmek, suyun yine kısa süre içinde berraklığını kaybetmesine ve temizliğe ihtiyaç duymasına neden olur. Dip temizliğinde bunun için özel olarak tasarlanmış dip süpürgelerinden destek alabilirsiniz. Manuel veya otomatik kullanım imkânı olan akvaryum dip süpürgeleri, akvaryumun pürüzsüzce temizlenmesine yardımcı olur. Akvaryumun uzun vadede temiz olabilmesi için dibe koyulan bitki örtüsü malzemelerinin çıkartılıp özenle temizlenmesi oldukça önemlidir. Parçaları kendiniz özel olarak tek tek temizleyecekseniz de sonrasında nemli kalmadıklarından emin olmalısınız. REKLAM AKVARYUM FİLTRE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR? Akvaryum temizliğinde ve bakımında filtrenin önemi çok yüksektir. Çünkü akvaryum suyunun berrak kalmasını sağlayan araçların başında filtreler gelir. Bu malzemeler içinde zamanla pislik ve kir kalıntıları yoğunlaşır. Sünger kısma yapışan ve uzun süre temizlenmeyen kirler de filtrenin işlevini yerine getirememesine neden olabilir. Bu nedenle filtre süngerinin de 2 günde 1, mümkün değilse haftada 1 temizlenmesi tavsiye edilir. Filtrenin tamamen temizlenmesi için ise 15 gün- 21 gün arası bir süre belirlenir. Yani müsaitliğiniz dâhilinde, filtreyi tamamen çıkarıp 2- 3 haftada bir temizlemelisiniz. Akvaryum temizliği yaparken kimyasallardan kaçındığınız gibi filtreyi temizlerken de kimyasallardan uzak durmanız tavsiye edilir. REKLAM

AKVARYUM GÜNLÜK BAKIMI Balık besleyenlerin en merak ettiği konuların başında akvaryumu günlük bakmaları gerekip gerekmediğidir. Balıklar için günlük yemleme yapılır ve bu da kişilerin kafasını karıştırır. Akvaryum için her gün bir bakım yapılmasına gerek yoktur ancak balıkların her gün gözlemlenmesi gerekir. BALIK ile NASIL İLGİLENİLİR? Her gün azami miktarda yemleme yapmaya özen göstermelisiniz. Balıklara gereğinden fazla yem verirseniz balıklar için sağlıksız bir yönteme girmiş olursunuz. Ayrıca çok fazla yemleme yapmak akvaryumun da daha sık kirlenmesine neden olur. Günlük şekilde balıkları kontrol edebilir ve sağlık taramaları yapabilirsiniz. Balıklarınız her zamanki normal davranışlarını gösteriyorsa su sıcaklığını kontrol etmeye geçebilirsiniz. REKLAM AKVARYUMUN GÜNLÜK SU SICAKLIĞI NASIL KONTROL EDİLİR? Balıklarınızın kendisini doğal ortamda hissedebilmesi için termometre yardımıyla akvaryum sıcaklığının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Isınma noktasında oynamalar söz konusu ise acilen durumun nedeni tespit edilmelidir. AKVARYUMUN GÜNLÜK FİLTRE KONTROLÜ NASIL YAPILIR? Akvaryum bakımı için filtre konusu sanıldığından daha önemlidir. Su çıkışı kontrolü yapılarak filtrenin çalışma durumu tespit edilebilir. Ayrıca tercih edilen filtrelerin kalitesi de önemlidir. Filtrenin doğru çalışmadığını düşünüyorsanız bunun için zaman kaybetmeden önlem almalısınız. Çünkü filtre, balık sağlığı ve akvaryum temizliği için oldukça önemlidir.