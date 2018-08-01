Akvaryumdan bebek arabasıyla köpekbalığı çalındı

ABD'nin Teksas eyaletinde San Antonio Akvaryumu'ndan bebek arabasına konarak çalınan bir yavru boynuzlu köpekbalığı üç gün sonra bulundu. "Miss Helen" adlı hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Cumartesi günü üç ziyaretçinin, 40 santimetre uzunluğundaki hayvanı bir havuz temizleme filesiyle alarak ıslak havluya sardıkları ve bebek arabasıyla akvaryumdan çıkardıkları belirtilyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kucağında bebek olan bir kadın ve bir adamın gözcülük yaparken, diğer kişinin hayvanı bebek arabasına koyduğu görülüyor.

Bir akvaryum görevlisinin hırsızlığı fark ederek güvenliğe haber verdiği ancak zanlıların arabayla kaçmayı başardığı bildirildi.

'Garajında başka balıklar bulundu'

Polis yetklilieri, arabanın Pazartesi günü, halkın yardımıyla bulunduğunu duyurdu.

Leon Valley Polis Müdürü Joseph Salvaggio, zanlının garajında çok sayıda balık bulunduğunu belirterek "Garaj, San Antonio Akvaryumu'nun kopyası gibiydi. Ne yaptığını ve hayvanı nasıl canlı tutacağını çok iyi biliyordu" dedi.

https://www.facebook.com/sanantonioaquarium/videos/1672853336175931/

Polis, adı açıklanmayan bu kişinin suç ortaklarının arandığını açıkladı.

Miss Helen'in alkışlar arasında akvaryuma getirilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Boynuzlu köpekbalıkları bir metreye kadar büyüyor ve sığ sularda yaşıyor.

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