Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNedir
ABONE OL

Akyuvar nedir? Nerede bulunur? Görevleri ve çeşitleri

Vücudumuzda her hücrenin ayrı bir görevi, her hücrenin vücut sağlığımız açısından ayrı bir önemi vardır. Beyaz kan hücresi olarak da bilinen Akyuvarların bağışıklık sistemimiz için önemi çok büyüktür. Bölünerek çoğalan akyuvar hücrelerimizin gereğinden fazla bölünmesi ya da yeterince bölünmemesi zorlu hastalıklara bile sebep olabilir. Özellikle kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasında önemli bir rolü olan Akyuvar nedir? Nerede bulunur? Görevleri ve çeşitleri

Akyuvar nedir? Nerede bulunur? Görevleri ve çeşitleri

Vücutta bulunan organların hepsinin farklı bir görevi ve yapısı vardır. Bu yapılar hücrelerden oluşmaktadır. Hücre yapılarından birisi de akyuvarlardır. Akyuvarlar kanda bulunmakta olan hücre yapılarıdır. Akyuvarların görevi ise; vücuda giren mikroplar ve bakterilerle savaşarak onları yok etmeye çalışmaktır. Akyuvarlar hastalıklardan koruyan yapı hücreleri diye de adlandırılabilir.

Akyuvarlar vücuda giren zararlı bakterileri bilerek onları yok etmek üzere ilerlemeye başlar. Bakteriye ulaştığında etrafını sararak onu sindirir ve yok eder. Vücuda giren bakteri sayısının fazla olması akyuvar sayısının da savunma nedeniyle artışa geçmesine neden olacaktır. Akyuvarlar kemik iliğinde üreme yaparlar.

Kanda bulunan akyuvarların yanında ayrıca alyuvarlarda vardır. Akyuvar sayısı alyuvarlardan daha az bulunur. Ortalama 800 alyuvara karşı bir akyuvar bulunmaktadır. Akyuvar hücrelerinin bazıları alyuvarlardan büyük olmaktadır yani belli büyüklükleri ve bir tanımı söz konusu değildir. Akyuvar hücreleri şekil değiştirme sağlayarak hareket etmektedirler.

Akyuvar Çeşitleri Nelerdir?

Vücutta oluşan hastalıklar ve enfeksiyonlarla savaş veren akyuvarlar; yapıları ve görevleri itibariyle bazı çeşitlere ayrılırlar.

Monositler: Monosit çekirdekleri böbrek şeklinde veya fasulye tanesi şeklinde olan bu tür akyuvarlar, hücrelerde mikroplarla savaşma görevini yaparlar.

Granülositler: Bunların çekirdekleri tanecikli bir yapıya sahip olurlar ve granüsitlerin görevi ise; mikropları yutmaktır.

Lenfositler ve Plazma Hücreleri: bu çeşitte olan akyuvarların görevi dolaylı olarak hastalıklardan korumayı sağlamaktır. Hastalıklardan korumak üzere antikor üretiminde bulunurlar.

Akyuvarlar savaşçı yapıda olmaları nedeni ile; vücutta her hangi bir yerde hasar oluşması halinde oraya giderler. Bu hasardan içeri giren mikroplara saldırarak, yok etmeye çalışırlar. Bu sırada akyuvarların da ölme riskleri bulunmaktadır. Bazı mikroplar akyuvarların ölmesini sağlar. Eğer bir antikor ölürse yerine yenisi yapılanmaktadır. Hasar olan kısmın çevresinde olan antikor hücreleri yaranın içerisindeki bakteri ve ölü hücreleri de alarak dışarı atılırlar. Bu durum iltihaplanma olarak adlandırılır.

Vücuda zarar veren bakterilerle savaşan antikorlar; normal değerlerde 1 milimetreküp kanda 4 ile 10 bin kadar bir sayıda bulunurlar. Bakteri ya da mikrop girmesi ile bu sayı daha da çok artar. 30 ile 50 bin sayısını bulmaktadırlar. Bu sayının değişimi mikrobun türüne göre değişim sağlamaktadır. Strepkokok, stafilakok ve gonokok adlı mikropların olması halinde akyuvar sayısı artışı çok daha fazla ortaya çıkmaktadır. Özellikle lösemi hastalığında bu sayı oldukça yüksek oranlarda oluşmaktadır. Bu durumda bütün kemiği sararak istila ederler; ancak akyuvarlar bu durumda kanser hücresi özelliğini alması nedeniyle görevlerinde değişiklik olur savaşmak yerine saldırıya geçerler.

Bazı nedenlerden ötürü akyuvar sayısı azalma göstermektedir. Leukepeni adı verilen akyuvar azalması bazı hastalıkların etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar; bazı lösemi çeşitleri, anemi durumu, habis hastalıkları ve bazı kullanılan antibiyotikler nedeni ile akyuvar azalması ortaya çıkmaktadır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gain nedir? İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısı ve Gain reklamı anlamı nedir?
NEDİRGain nedir?
Ekinezya nedir? Ekinezyanın faydaları nelerdir?
NEDİRŞifa deposu ekinezya mucizesi
İhtiyat ne demektir?
NEDİRİhtiyat sözcüğünün tanımı ve kullanımı
İhya ne demek? İhya etmek ne demektir?
NEDİRİhya etmek kelime anlamı ve yazılışı
Lineer ne demektir?
NEDİRLineer kelimesinin sözlük anlamı
Antikor nedir? Antikor ne işe yarar?
NEDİRAntikor nedir?
Salavat nedir, nasıl getirilir? Salavatın anlamı nedir? Cuma günü salavat getirmenin faziletleri nelerdir?
NEDİRSalavat nedir, nasıl getirilir?
Licorice ne demektir? Licorice (Meyan kökü) hakkında merak edilenler
NEDİRLicorice (Meyan kökü) hakkında merak edilenler
İfa ne demek? İfa etmek ne demektir?
NEDİRİfa sözcüğünün anlamları ve yazımı
İhtiras ne demektir?
NEDİRİhtiras sözcüğünün anlamı ve tanımı