Halk arasında kan kanseri olarak da bilinen lösemi, teşhisi geç yapıldığında ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık. Özellik çocukluk çağında görülen lösemi, ileri ki yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Peki löseminin belirtileri neler? Löseminin tedavisi var mı? İşte ayrıntılar...

LÖSEMİ NEDİR?

Lösemi (kan kanseri),kemik iliğinde blast isimli kötü huylu kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan ciddi bir hastalıktır. Türkiye'de her yıl 16 yaş altı bin 200 - bin 500 çocukta lösemi vakası görülüyor. Kemik iliğinde bulunan kan yapıcı hücrelerin gelişimini tamamlamayarak anormal hücrelerin ortaya çıkması sonucu gelişen lösemi, kanda bulunan oksijen taşıyan alyuvar, mikroplarla savaşan akyuvar ve kanamaları durduran trombosit hücrelerinin azalması ile kendisini gösteriyor.

Halk arasında kan kanseri olarak bilinen löseminin çocukluk çağında, erişkin hastalara göre daha başarılı tedavi sonuçları veriyor. Akut lösemi, çocuk ve ergenlik döneminde 1 milyon kişinin beş veya altısında görülüyor. Hastalık tipi ve risk faktörleri uygun olmak koşulu ile on hastanın dokuzu uygun takip ve tedaviyle iyileştirilebiliyor. Tanı ve tedavi yöntemlerindeki yeni gelişmeler, lösemiyle mücadeleyi her geçen gün daha başarılı bir noktaya taşıyor.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lösemi ilk olarak yüksek ateş, halsizlik, kilo kaybı, burun kanaması, diş eti kanaması, vücutta morlukların belirmesi, iştahsızlık, boyunda, koltuk altında, kasıklarda lenf bezi şişmeleri, karaciğer ve dalak büyümesi ile kendini gösterir. Bu belirtiler olduğunda bir hekime başvurularak tam kan sayımı ve muayene yapılması gereklidir. Lösemi hastalığında, hastaların bağışıklık sistemi düşük olduğu ve kan verme ihtiyacı olduğu için, sürekli doktor kontrolünde olmaları gerekir.

LÖSEMİNİN NEDENLERİ

Yakın aile bireylerinde lösemi görülmesi başta olmak üzere erişkinlerde dengesiz beslenme, alkol ve sigara kullanımı, aşırı kilo alma, kimyasal maddelere yoğun ve kontrolsüz olarak maruz kalma önemli risk faktörlerini oluşturur. Önceden kemoterapi veya ışın tedavisi uygulanmış olması da lösemi vakalarının görülmesinde etkili oluyor.

LÖSEMİNİN TEDAVİSİ

Erken teşhis, bu hastalığın tedavisinde çok önemli. Ancak her hastanın tedavisi kendine özgü planlanıyor. Planlama tamamen hastalığın seyrine ve kişinin bireysel olarak tedaviye verdiği cevaba göre şekilleniyor. ALL, sadece kemoterapi ile yüzde 90 oranında tedavi edilebilen bir hastalıkken, AML'de bu oran yüzde 50'lere düşüyor. Kök hücre nakli devreye girdiği zaman başarı oranı yüzde 90'a çıkıyor.

Kök hücre nakline rağmen tedaviye dirençli hastalarda, tedavi kimi zaman mümkün olmuyor.. Tedavi süresi kız çocuklarında iki yıl sürerken, erkek çocuklarda üç yılı buluyor. Görülme sıklığı ve tekrar oranı erkeklerde daha yüksek olduğu için, erkek çocuklarına uygulanan tedavi biraz daha yoğunlaştırılıyor. Yeni tedavi metotları olarak çocukluk çağında erişkinlere oranla daha az sayıda da olsa çeşitli biyolojik moleküller veya hücresel tedavi ürünlerinin kullanımı gün geçtikçe artıyor. Bu tedavi modelleri klasik kemoterapiye yanıt vermeyen veya nükseden vakalarda giderek önemli bir silah haline geliyor.