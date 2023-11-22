Çanakkale'de alacak kavgasında kan donduran cinayet! - En son haberler

Çanakkale'de alacak kavgasında kan donduran cinayet! - En son haberler

Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü Çanakkale'de kan donduran bir cinayet işlendi. Olayda bir kişi daha önce borç nedeniyle tartışma yaşadığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Çanakkale'de Y.B., tartıştığı husumetlisi Mehmet Onay'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 01.00 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre; Y.B., daha önceden borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mehmet Onay'ı telefonla aradı. Görüşmeden 3 saat sonra Y.B., pompalı tüfekle Onay'ın bulunduğu evin önüne geldi.

Sokakta bağıran Y.B.'yi gören Onay, evden çıktı. Bu sırada Y.B., pompalı tüfek ile 2 el ateş ederek Onay'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler, gönderildi.

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onay, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polisin sıkı takibi ile yakalanıp, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.