Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla buluşacak Borges'in Evinde, Geceleyin Kütüphane, Okumanın Tarihi, Kütüphanemi Toplarken ve daha pek çok kitabın ünlü yazarı ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelecek

Anadolu Ajansı Giriş: 05.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:17 facebook

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