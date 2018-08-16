2018’de piyasaya sürülen tüm Alcatel cihazları gibi 18:9 ekran oranına sahip olan Alcatel 3V, tam anlamıyla kompakt bir şekle sahip olan 6” ekranı sayesinde uçtan uca görüntüleme imkânı sunuyor.

Alcatel 3V, 2 arka kamera özelliğiyle geliyor. Bu çift ana kamera, 16 (yazılım interpolasyonu ile) + 2 megapiksel kombinasyonuyla gerçek-zamanlı bokeh (bulanıklık) efektleri yaratmanızı sağlıyor. Alcatel 3V’nin yüz tanıma teknolojisi sayesinde, akıllı telefonun ekranına bakıldığında yüz tarama özelliğiyle cihazın kilidi hemen açmak mümkün.

Cihaz, yüz tanıma teknolojisinin yanı sıra kullanıcılarının parmak izleriyle akıllı telefonlarını güvenli hale getirebilmelerini ve önceden belirledikleri parmak izleriyle birden fazla uygulamayı başlatabilmelerini de mümkün kılıyor.

Alcatel 3V'nin fiyatı

Alcatel 3V’nin (spektrum mavi, spektrum siyah ve spektrum altın seçenekleriyle) önerilen satış fiyatı 1.299 TL olarak belirlenmiş.

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