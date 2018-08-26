Aldershot - Sutton United maçı ne zaman?

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Aldershot, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Sutton United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 4 puanlı Aldershot 22. sırada bulunuyor, Sutton United 12 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Aldershot, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sutton United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 738 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aldershot kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sutton United sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Aldershot önceki hafta Hartlepool United mücadelesinde 0-2 kazandı.

Sutton United ise Torquay United karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Aldershot, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Sutton United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sutton United, 5 gol atarken 4 gol yedi.

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