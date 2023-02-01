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Alec Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında telefonla konuşuyormuş

ABD'li oyuncu Alec Baldwin savcılar tarafından, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in öldüğü filmin setinde ateşli silah eğitimi sırasında telefonla konuşmakla suçlandı

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  • Alec Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında telefonla konuşuyormuş - Magazin haberleri

    Alec Baldwin’e resmen 'Rust' filmin setinde ateşlediği silahtan çıkan kurşunla "kasıtsız insan öldürme" suçlaması yöneltildi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Santa Fe Bölge Savcılığı, Baldwin’i birçok aşırı pervasız davranış sergilemekle suçladı.
  • Alec Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında telefonla konuşuyormuş - Magazin haberleri

    "SİLAH GÜVENLİĞİNE ÖZENSİZ BİR YAKLAŞIM"

    Halyna Hutchins’in, New Mexico'daki 'Rust' filminin setinde Baldwin'in bir kurusıkı tabancayı ateşledikten sonra öldüğü iddia edildi. Film setinin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed de Alec Baldwin ile aynı suçlamayla yargılanacak.

    19 Ocak'ta açıklanan suçlamaları detaylandıran belgeler, kaotik bir film seti ve silah güvenliğine ilişkin özensiz bir yaklaşım tablosu çizdi.
  • Alec Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında telefonla konuşuyormuş - Magazin haberleri

    EĞİTİM SIRASINDA TELEFONLA KONUŞUYORMUŞ

    Bölge savcılığı özel müfettişi Robert Shilling, olası suçlamalarla ilgili gerekçesinde, Baldwin'in kurusıkı silahın nasıl kullanılacağına ilişkin eğitim aldığı sırada cep telefonuyla ailesiyle konuştuğunu ve dikkatinin dağıldığını yazdı.
  • Alec Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında telefonla konuşuyormuş - Magazin haberleri

    "BU TRAJEDİ MEYDANA GELMEZDİ"

    Shilling, "Baldwin, film setinin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed ile zorunlu güvenlik kontrollerini yapsaydı ve silahı Hutchins'e doğrultmasaydı trajedi meydana gelmezdi" dedi.

    "Standartlardan, uygulamadan ve protokolden bu pervasız sapma, doğrudan ölümle sonuçlanan ateşlemeye neden oldu" diyen Robert Shilling, "Baldwin, silah güvenliğinin ilk kuralının, 'ateş etmeyi düşünmediğiniz birine asla silah doğrultmayın' olduğunu biliyordu" ifadelerini kullandı.
  • Alec Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında telefonla konuşuyormuş - Magazin haberleri

    İHMALLER

    Suçlamaları içeren belge, aşağıdakileri de içeren en az bir düzine “ihmali" özetliyor:

    * Planlanmamış bir prova için sahte bir silah kullanmamak,

    * Silah sorumlusunun protokole aykırı olarak seti terk etmesine izin vermek

    * Silahı yalnızca silah sorumlusundan alma uygulamasından sapmak

    * Sette güvenlik şikayetleriyle ilgilenmemek

    * Yeterli sertifika olmadan işe alınan silah sorumlusu ile gerekli güvenlik kontrollerini yapmamak.
  • Alec Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında telefonla konuşuyormuş - Magazin haberleri

    SUÇLAMALARA KARŞI ÇIKACAKLAR

    Baldwin ve Gutierrez-Reed, suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılabilir. İki ismin de avukatları suçlamalara mahkemede karşı çıkacaklarını açıkladı.

    Hutchins, Santa Fe yakınlarındaki Bonanza Creek Çiftliği'ndeki bir prova sırasında Baldwin tarafından ateşlendiği iddia edilen bir kurusıkı tabancayla göğsünden vurulduktan sonra hastanede ölmüştü.

    Alec Baldwin, silahın yanlışlıkla ateş aldığını, tetiği çekmediğini ve silahın dolu olduğundan da haberdar olmadığını söylemişti. Ancak film setine ait fotoğraf ve videolar, Baldwin'in parmağını tetik korkuluğunun içinde ve tetiğe basarak birçok kez ateş etme alıştırması yaparken gösteriyordu.
  • Alec Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında telefonla konuşuyormuş - Magazin haberleri

    Ayrıca, FBI yetkililerinin Santa Fe İlçe Şerif Ofisi’ne gönderdiği bir rapor, tetiği çekmeden silahın ateşlenemeyeceğini tespit etmişti. Baldwin, Gutierrez-Reed ve setteki başka kişilere silahı dikkatli bir şekilde kontrol etmedikleri iddiasıyla dava açmıştı.

    UZLAŞMAYA VARDILAR

    Geçtiğimiz yıl ekim ayında 64 yaşındaki aktör ile film yapım şirketi, miktarını açıklamadıkları bir tazminat karşılığında Hutchins'in ailesiyle uzlaşmaya varmıştı.

    Uzlaşma, Hutchins'in eşinin "taksirle insan öldürme" suçuyla bir dava açmasının ve film endüstrisinde uyulması gereken standartların ihlâl edildiğini iddia etmesinin ardından gelmişti.
  • Alec Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında telefonla konuşuyormuş - Magazin haberleri

    "BİRİLERİNE SUÇ YÜKLEMEK NİYETİNDE DEĞİLİM"

    Ardından açıklama yapan Matthew Hutchins, "Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı suçlamalar yapma veya birilerine suç yüklemek niyetinde değilim" ifadelerini kullanmıştı.

    Filmin çekimlerinin bu yıl yeniden başlaması kararı da verilmişti. Bu kez sorumlu yapımcı koltuğunda Matthew Hutchins'in oturması üzerinde de uzlaşmaya varılmıştı.

    Fotoğraflar: AP

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