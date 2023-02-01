SUÇLAMALARA KARŞI ÇIKACAKLAR



Baldwin ve Gutierrez-Reed, suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılabilir. İki ismin de avukatları suçlamalara mahkemede karşı çıkacaklarını açıkladı.



Hutchins, Santa Fe yakınlarındaki Bonanza Creek Çiftliği'ndeki bir prova sırasında Baldwin tarafından ateşlendiği iddia edilen bir kurusıkı tabancayla göğsünden vurulduktan sonra hastanede ölmüştü.



Alec Baldwin, silahın yanlışlıkla ateş aldığını, tetiği çekmediğini ve silahın dolu olduğundan da haberdar olmadığını söylemişti. Ancak film setine ait fotoğraf ve videolar, Baldwin'in parmağını tetik korkuluğunun içinde ve tetiğe basarak birçok kez ateş etme alıştırması yaparken gösteriyordu.