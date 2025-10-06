ALES 3 sınav ve başvuru tarihi 2025: ALES başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES 3 sınav ve başvuru tarihlerini duyurdu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ALES başvuru süresi yaklaşık bir hafta sürecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak. Peki, 2025 ALES başvurusu ne zaman?
ALES 3 sınav ve başvuru tarihi açıklandı. Akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için hazırlanıyor. Peki ALES sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte?
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES/3) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.
ALES NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.