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ALES ne zaman? 2018 2. ALES sınav tarihi... ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES ne zaman? 2018'in 2'nci sınavı yapılacak olan ALES için başvuru yapan adaylar sınav tarihini heyecanla bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 ALES'in yapılacağı tarih belli oldu. Peki, 2018 ALES ne zaman? İşte 2. ALES sınav tarihi...

03.09.2018 - 14:09 | Güncelleme:

ALES için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akadamik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için adaylar hazırlık içinde. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrosunu yapılacak atamalarda kullanılan puanları sağlayan sınav olan ALES ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 2018 2. ALES sınav tarihi...

ALES NE ZAMAN? 2018

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin belirlediği sınav takvimine göre, 2018 ALES 2. sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacak:

ALES puan türleri ve test ağırlıkları

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi
ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25
ALES Sözel Puanı 0,25 0,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

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