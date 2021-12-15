Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 sınav takvimini paylaştı, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri adaylarla paylaşıldı. İşte lisans üstü eğitim hedefleyenlerin merak ettiği 2022 ALES tarihleri
2022 ALES NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2022-ALES/1
SINAV TARİHİ: 17.04.2022
BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.2022
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2022-ALES/2
SINAV TARİHİ: 21.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2022-ALES/3
SINAV TARİHİ: 20.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022
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