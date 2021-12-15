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Haberler Gündem Eğitim ALES ne zaman? 2022 ÖSYM ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavları tarihi
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ALES ne zaman? 2022 ÖSYM ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavları tarihleri

2022 yılında gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla belli oldu. Sınava katılacak adaylar "ALES ne zaman?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2022 ALES/1, ALES/2, ALES/3 tarihleri

ALES ne zaman? 2022 ÖSYM ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavları tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 sınav takvimini paylaştı, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri adaylarla paylaşıldı. İşte lisans üstü eğitim hedefleyenlerin merak ettiği 2022 ALES tarihleri

2022 ALES NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/1

SINAV TARİHİ: 17.04.2022

BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/2

SINAV TARİHİ: 21.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/3

SINAV TARİHİ: 20.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022

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