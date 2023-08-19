ALES için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayacak adaylar şimdiden "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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ALES/2 NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanılacak.

Sınav, 20 Ağustos Pazar günü 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.