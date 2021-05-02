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ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES soruları 2021

ALES heyecanı bugün uygulanan sınavın ardından sona erdi. Toplam 150 dakika süren sınav sonrası öğrenciler 'ALES soru ve cevaplarını yayımlandı mı?' Sorusunun yanıtını arıyorlar. Peki, 2021 ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte ÖSYM Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES soruları hakkında...

ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES soruları 2021

ALES sınavı 2 Mayıs 2021 Pazar günü tek oturumda sona erdi. 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES toplamda 150 dakika sürdü. Öğrenciler sınavın ardından ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? sorusunun yanıtını aramaya başladılar.

ÖSYM ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulandı. Sınav, saat 10.15’te başladı ve cevaplama süresi 150 dakikaydı.

2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u ÖSYM tarafından açıklanacak. Bugün ya da yarın ALES sorularının yayımlanması bekleniyor.

ALES PUANI 5 YIL GEÇERLİ

100 sorudan oluşan ALES/1’de sayısal ve sözel testler uygulandı ve adaylara 150 dakika süre verildi.

2021-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

2021-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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