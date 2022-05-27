Yılda 3 kez gerçekleştirilen ALES sınavları için başvuru tarihi yaklaştı. ÖSYM takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru tarihleri netlik kazandı. Mayıs ayının son günlerinde merak içinde olan adaylara açıklama ÖSYM'den geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...