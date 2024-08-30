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        Haberler Bilgi Gündem ALES/3 başvuru ve sınav tarihi 2024: ÖSYM sınav takvimi ile ALES 3 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte ALES/3 başvuru ve sınav tarihi

        ALES'in ilk iki sınav oturumu geçtiğimiz aylarda tamamlandıktan sonra, bu yılın üçüncü ALES sınavı için geri sayım srüyor. Adaylar, başvuru tarihini ve başvuru ücretlerini merakla araştırıyor. Peki, 2024 ALES/3 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte adayların bilmesi gereken kritik takvim ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 00:21 Güncelleme: 30.08.2024 - 00:21
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        1

        Yeni oturum için gözler başvuru ve sınav tarihlerinde! ALES/1 ve ALES/2 sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar da paylaşıldı. Adaylar, ALES/3 için başvuru tarihlerini merak ediyor ve sınav başvuru ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ve adayların bilmesi gerekenler...

        2

        ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

        3

        ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

        4

        ALES/3 NE ZAMAN?

        ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

        5

        ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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