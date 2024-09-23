Yeni ALES oturumu için gözler başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. ALES/1 ve ALES/2 sınavlarının gerçekleştirilmesi sonrasında sonuçlar da açıklandı. Adaylar, ALES/3 için başvuru tarihlerini merak ediyor ve sınav başvuru ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ve adayların bilmesi gerekenler...