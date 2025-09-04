ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları hangi tarihte başlayacak?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), yükseköğretim kurumlarında akademik kadrolara atanmak isteyenler için önem arz ediyor. Öte yandan Lisansüstü eğitim başvurularında ve yurt dışı programlarda da ALES puanı esas alınıyor. Bu kapsamda sınavın son oturumu için araştırmalar hız kazandı. Peki, ALES/3 ne zaman ve başvurular ne zaman başlayacak?