Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 12. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 13. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, boşanma davasının ilk duruşmasında Çelebi'nin sürprizi ile karşılaşır.

Tarihi eserleri bulamadıkları her dakika, Kayabeyli Ailesi için çember daralırken, Çelebi riskli ama zekice planını devreye sokar. Rüya ve Ömer aşklarını eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iddia ile sınarken, ilişkileri bu iddia sonucu daha derin bir boyuta adım atacaktır.

Ozan tefeciye olan borcuna karşılık, gururunu bir kenara bırakacağı bir karar vermek üzeredir. Cemre ise kızı Güneş'le ilgili aldığı ani haberle, kendini zor bir seçimle karşı karşıya bulur.