Alev Alev 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Alev Alev fragman yayında!

Çiçek ve İskender arasında yaşanan gerilimin nereye varacağı akıllarda soru işareti bırakıyor. İnşaatta yaşanan bir kaza ise Ozan’ın öfke patlaması yaşamasına sebep oluyor. Bu tepkisiyle merak uyandıran Ozan, babasıyla ilgili acı bir gerçeği paylaşıyor.

ALEV ALEV 15. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA

ALEV ALEV'İN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi, Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam eder. Bu süreçte Rüya, Çiçek, Tomris ve Hanım'dan oluşan kadın dayanışması Cemre'nin en büyük yardımcısıdır. Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir. Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 15. Bölüm 2. Tanıtımı;