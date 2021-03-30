Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.

"BİR ADAMIN SEVGİYİ BAHANE EDEREK BENİ KATLETMESİNİ İSTEMİYORUM!"

Çelebi'nin öfkeli halinin korku dolu anlara sahne olduğu tanıtımda Cemre'nin herkesin içinde yaptığı etkileyici konuşma dikkat çekiyor. Aşk hakkında çarpıcı sözler söyleyen Cemre'nin, Çelebi'nin ona yaptıklarını herkese göstermesi büyük şaşkınlık yaratıyor. Eve polislerin gelmesi heyecanı giderek artırırken, "Cemre, Çelebi'den kurtulabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

ALEV ALEV'İN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir.

Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur. Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, sürpriz bir isim serbest kalmasına yardımcı olur.

Cemre, Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak, kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır.